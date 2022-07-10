حشود من مواطني سريلانكا يواصلون التدفق إلى قصر الرئاسة

واصلت حشود من الناس دخول القصر الرئاسي في كولومبو يوم الأحد بعد إعلان زعيم سريلانكا جوتابايا راجاباكسا استقالته يوم السبت.

تظهر اللقطات أشخاصا يتجمعون في القصر الرئاسي ويجلسون على الأرائك ويتصفحون أوراق الرئيس.

وقد اقتحم المتظاهرون المقر الرئاسي والماكتب المجاورة يوم السبت ودخل المئات منهم إلى المبنى واستمتعوا في مسبحه الخاص وأكلوا الطعام في مطبخه.

وأعلن كل من الرئيس جوتابايا راجاباكسا ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ استقالتهما وسط اضطرابات حاشدة.

المصدر: رابتلي