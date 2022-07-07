شاهد.. انفجار يدمر النصب "الغامض" في الولايات المتحدة

سجلت كاميرات المراقبة لحظة انفجار نصب تذكاري غامض أطلق عليه تسمية "ستونهنج الأمريكية" وهو يقع في ولاية جورجيا الأمريكية وتعرض لانتقادات من قبل بعض المسيحيين باعتباره شيطانيا.

وتضرر النصب التذكاري الغامض لجورجيا غايدستون بشدة جراء انفجار، قبل أن يتم هدمه بالكامل في وقت لاحق لأسباب أمنية.

وتم بناء النصب التذكاري الغامض على جانب الطريق في عام 1980 من الجرانيت حيث تحمل الألواح التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار رسالة من 10 أجزاء بثماني لغات مختلفة تحتوي على إرشادات للعيش في "عصر العقل". ويدعو أحد الأجزاء إلى إبقاء عدد سكان العالم عند 500 مليون أو أقل، بينما يدعو آخر إلى "إدارة الإنجاب بحكمة".

المصدر: AP