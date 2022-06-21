سفن أسطول بحر البلطيق تختتم تدريباتها بنيران المدفعية
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أعلن المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي عن اختتام التدريبات العملياتية للبحرية الروسية في بحر البلطيق وميادين التدريب القتالي في منطقة كالينينغراد.
ويظهر فيديو نشره أسطول بحر البلطيق أطقم السفن تنفذ مهام لصد الهجمات الجوية لعدو وهمي وتضرب أهداف تحاكي سفن العدو من أسلحة المدفعية.
وشاركت في التدريبات طرادات "سووبرازيتيلني" و"ستويكي" وسفينة الدورية "ياروسلاف مودري" وسفينة الصواريخ الصغيرة "باسات". وتم تنفيذ المهام التدريبية بدعم من مروحيات وطائرات مضادة للغواصات.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية