طائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية تحلق معا في استعراض قوة ضد كوريا الشمالية

أجرى جنود كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عرضا مشتركا للقوة الجوية يوم الثلاثاء ردا على استخبارات صاروخية نفذتها كوريا الشمالية.

وأطلق جيش كوريا الجنوبية 16 طائرة حربية بما فيها مقاتلات الشبح "إف-35" فيما أطلقت الولايات المتحدة 4 مقاتلات من طراز "إف-16".

وجاء عرض الاستعداد العسكري هذا بعد يوم من إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 8 صواريخ أرض-أرض ردا على استخبارات صاروخية نفذتها كوريا الشمالية يوم الأحد.

المصدر: AP