فيديو لمروحيات قتالية روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية

نشرت الدفاع الروسية فيديو لقصف المروحيات من طراز Mi-28N " الصياد الليلي" ، و Ка-52"التمساح"، لمواقع القوات الأوكرانية بصواريخ غير موجهة وموجهة.

وفي اللقطات ظهرت مروحية Mi-28N وهي تقلع من المطار على ارتفاع منخفض للغاية وتتوجه إلى الهدف، وتحلق فوق الحقول. وبعد ذلك استهدفت المروحية مواقع العدو بصواريخ غير موجهة من عيار 80 و 122 مم.

كما تظهر في اللقطات، مروحية Ka-52 وهي تقصف أهدافا عسكرية بصواريخ موجهة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية