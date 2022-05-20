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فيديو لمروحيات قتالية روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية

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نشرت الدفاع الروسية فيديو لقصف المروحيات من طراز Mi-28N " الصياد الليلي" ، و Ка-52"التمساح"، لمواقع القوات الأوكرانية بصواريخ غير موجهة وموجهة.

وفي اللقطات ظهرت مروحية Mi-28N وهي تقلع من المطار على ارتفاع منخفض للغاية وتتوجه إلى الهدف، وتحلق فوق الحقول. وبعد ذلك استهدفت المروحية مواقع العدو بصواريخ غير موجهة من عيار 80 و 122 مم. 

كما تظهر في اللقطات، مروحية  Ka-52 وهي تقصف أهدافا عسكرية بصواريخ موجهة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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