راجمات الصواريخ "غراد" تشارك في قصف الأهداف العسكرية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعمل راجمات الصواريخ "غراد" وهي تدمر القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوميين المتعصبين الأوكرانيين.

ويتم بالقذائف الصاروخية من عيار 122 مم تدمير الأهداف المعادية المحددة، بما في ذلك مناطق تمركز بطاريات المدفعية والهاون ومراكز القيادة وتحصينات العدو.

ويشار إلى أن هذه القذائف، يمكنها تدمير الهدف على مسافة تمتد من 5 كلم إلى 20 كلم وربما أبعد من ذلك. ويتم تحقيق النتائج الجيدة من القصف، من خلال الدقة والمفاجأة وحسن التوقيت.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية