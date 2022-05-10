الأعمال القتالية لمنظومة "إس-300 في" الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300 في" ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا" خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ومن أهم مهمات منظومة "إس-300 في" الدفاع الجوي عن المجموعات العسكرية ضد الهجمات بصواريخ كروز والصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات التكتيكية والاستراتيجية والمروحيات القتالية في ظروف التشويش الجوية الصعبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الدوريات القتالية لمنظومة "إس-300 في" تم تحديد وتدمير مسيرات هجومية أوكرانية من طراز "بيرقدار تي بي 2".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية