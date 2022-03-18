آثار سقوط صاروخ "توتشكا أو" الأوكراني في ميليتوبول

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق آثار سقوط صاروخ "توتشكا أو" أطلقه المسلحون القوميون الأوكرانيون على المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول اليوم الجمعة.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما صاروخيا من قبل المسلحين القوميين الأوكرانيين أطلقوا صواريخ من طراز"توتشكا أو" ذات الرؤوس الحربية العنقودية من الأراضي التي يسيطرون عليها، باتجاه المناطق السكنية في مدينة ميليتوبول.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية