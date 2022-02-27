 
مباشر

بالفيديو.. فيضانات عارمة تجتاح بريسبن الأسترالية

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shnn

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات بمقتل ستة أشخاص على الأقل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، وأظهرت الفيديوهات سيارات غارقة في شوارع بريسبن.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا