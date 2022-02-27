بالفيديو.. فيضانات عارمة تجتاح بريسبن الأسترالية
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تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات بمقتل ستة أشخاص على الأقل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، وأظهرت الفيديوهات سيارات غارقة في شوارع بريسبن.
المصدر: أ.ب.
تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات بمقتل ستة أشخاص على الأقل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، وأظهرت الفيديوهات سيارات غارقة في شوارع بريسبن.
المصدر: أ.ب.
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