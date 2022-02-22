مشاهد عن قرب لثوران جديد لبركان إتنا في إيطاليا

بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي استأنف بركان جبل إتنا بصقلية الإيطالية ثورانه في الأيام الأخيرة، حيث أرسل سحابة من الرماد البركاني إلى ارتفاع 12 كيلومترًا.

المصدر: أ.ب.