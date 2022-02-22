مشاهد عن قرب لثوران جديد لبركان إتنا في إيطاليا
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بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي استأنف بركان جبل إتنا بصقلية الإيطالية ثورانه في الأيام الأخيرة، حيث أرسل سحابة من الرماد البركاني إلى ارتفاع 12 كيلومترًا.
المصدر: أ.ب.
بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي استأنف بركان جبل إتنا بصقلية الإيطالية ثورانه في الأيام الأخيرة، حيث أرسل سحابة من الرماد البركاني إلى ارتفاع 12 كيلومترًا.
المصدر: أ.ب.
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