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مشاهد عن قرب لثوران جديد لبركان إتنا في إيطاليا

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بعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي استأنف بركان جبل إتنا بصقلية الإيطالية ثورانه في الأيام الأخيرة، حيث أرسل سحابة من الرماد البركاني إلى ارتفاع 12 كيلومترًا.

المصدر: أ.ب.

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