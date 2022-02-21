الأمن الروسي ينشر لقطات لمدرعات أوكرانية مدمرة انتهكت الحدود الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfyr
نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي فيديو من بلدة ميتياكنسكايا بمقاطعة روستوف الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا لمدرعات أوكرانية مدمرة حاولت التسلل للأراضي الروسية.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الجنوبية الروسية أن وحدات الجيش الروسي في الدائرة مع قوات الأمن الروسي منعت محاولة التسلل وأطاحت بالمجموعة التي كانت تحتوي على مدرعتين من الجيش الأوكراني.
المصدر: ФСБ РФ
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.