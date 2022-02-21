الأمن الروسي ينشر لقطات لمدرعات أوكرانية مدمرة انتهكت الحدود الروسية

نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي فيديو من بلدة ميتياكنسكايا بمقاطعة روستوف الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا لمدرعات أوكرانية مدمرة حاولت التسلل للأراضي الروسية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الجنوبية الروسية أن وحدات الجيش الروسي في الدائرة مع قوات الأمن الروسي منعت محاولة التسلل وأطاحت بالمجموعة التي كانت تحتوي على مدرعتين من الجيش الأوكراني.

المصدر: ФСБ РФ