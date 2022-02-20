إطلاق صافرات الإنذار في لوغانسك
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أطلقت صفّارات الإنذار في مدينة لوغانسك جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم الأحد أثناء إجراء الاختبارات الفنية للمنظومة بهدف تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات.
المصدر: نوفوستي
أطلقت صفّارات الإنذار في مدينة لوغانسك جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم الأحد أثناء إجراء الاختبارات الفنية للمنظومة بهدف تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات.
المصدر: نوفوستي
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