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إطلاق صافرات الإنذار في لوغانسك

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أطلقت صفّارات الإنذار في مدينة لوغانسك جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم الأحد أثناء إجراء الاختبارات الفنية للمنظومة بهدف تحذير السكان من احتمال وقوع هجمات.

المصدر: نوفوستي 

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