مشاهد درامية من البرازيل توثق بدء انهيار طيني يجرف كل شيء في طريقه

التقطت الكاميرات لحظة بدء انهيار طيني سببته أمطار غزيرة اجتاحت مدينة بتروبوليس البرازيلية. يظهر الفيديو انزلاقات أرضية تجرف سيارات وأشجارا في أحد الشوارع يوم الثلاثاء.

وأعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، أن هطول الأمطار كان أقوى ما شهدته بتروبوليس منذ عام 1932.

وأكدت حكومة الولاية 105 حالات وفاة جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي جرفت المنازل والسيارات.

المصدر: AP