إيران .. فتاة تقف على جسر كي تنتحر وفرق الإنقاذ تتدخل في غفلة منها
AFP
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ رجال الإطفاء لشابة حاولت الانتحار من أحد جسور العاصمة طهران.
وظهر في المقطع وصول رجال الإطفاء من خلال رافعة إلى موازاة الشابة حيث تقف أعلى الجسر، وتحدثوا معها كي تتراجع عن فكرة الانتحار وفي لحظة خاطفة أمسكوا بها وأنقذوها بينما كان حشد من المواطنين يشاهدون الواقعة.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية+RT
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