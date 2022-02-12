بالمصادفة.. إنقاذ مراهقين من تحت جليد بحيرة بولاية ميسوري أثناء تدريبات الطوارئ هناك

نشرت إدارة الإطفاء في ماريلاند هايتس بولاية ميسوري الأمريكية لقطات دراماتيكية لإنقاذ مراهقين من تحت جليد بحيرة "كريف كور" الثلاثاء 8 فبراير.

وجاء في بيان إدارة الإطفاء أن أطقم الإطفاء كانت تتدرب على عملية إنقاذ في البحيرة عندما شوهد مراهقان يركضان عبر الجليد. وفي غضون ثوان وقعا تحت الجليد إثر انكساره. واستطاع أربعة من رجال الإنقاذ الصعود إلى الجليد وجروا المراهقين إلى بر الأمان. ونقل الاثنان إلى المستشفى وتم تسجيلهما على أن حالتهما ليست خطرة.

المصدر: رابتلي + Maryland Heights Fire Protection District