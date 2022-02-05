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اندلاع حريق في أحد سجون إسطنبول

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أعلن وزير العدل التركي أن حريقا اندلع في أحد السجون بإسطنبول يوم الجمعة، ما أدى إلى نقل 20 سجينا وأحد الموظفين إلى المستشفى.

وحسب المعلومات الأولية فإن السجناء قاموا بإشعال النيران، احتجاجا على ظروف الاحتجاز.

وكتب وزير العدل التركي بكير بوزداغ في تويتر إن الحريق تم إخماده.

المصدر: AP

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