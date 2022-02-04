مشاهد من موقع استهداف زعيم "داعش" من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة
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أظهر فيديو جديد نيرانا مشتعلة وأغراضا مبعثرة داخل وخارج منزل زعيم "داعش"، الذي تم تصفيته من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قرب الحدود السورية مع تركيا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في تصريح أدلى به يوم الخميس أن العملية استهدفت أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وهو زعيم تنظيم الدولة الذي قُتل في العملية.
وأكد بايدن أن القرشي فجر نفسه خلال العملية التي قامت بها القوات الخاصة.
وأسفرت العملية أيضا عن مقتل 13 شخصا بينهم 6 أطفال و4 نساء.
المصدر: رابتلي + AP
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