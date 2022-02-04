بالفيديو.. عملية إنقاذ غزال في مستنقع

تم بالقرب من قرية إيجما في جمهورية كومي الروسية إنقاذ غزال عالق في مستنقع. وسقط الغزال تحت الجليد ولم يستطع الخروج من المستنقع بمفرده.

تم رصد الحيوان من قبل ثلاثة رجال، كانوا يتزلجون على عربات في المنطقة. وقاموا بسحبه إلى اليابسة، ونشروا فيما بعد مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: انستغرام