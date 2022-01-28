شاهد.. مشاركة مختلف أنواع الطائرات الحربية في مناورات "ريد فلاغ" الأمريكية

انطلقت هذا الأسبوع مناورات "ريد فلاغ 2022" الجوية الأمريكية في قاعدة نيليس بولاية نيفادا بمشاركة أكثر من 100 طائرة حربية ونحو 3000 فرد لتستمر حتى الـ11 من الشهر القادم.

وبين الطائرات المشاركة في المناورات القاذفات الاستراتيجية بي-52، وطائرات الشبح اف-22 و بي-2 سبيريت، وطائرة استطلاع بوينغ أرسي-135، وطائرة الوقود بوينغ كيه سي -135، وطائرة إيه-10 ثاندر بولت الثانية، وبوينغ إي إيه-18جي غرولير، وطائرات مسيرة ام-كيو-9، ومقاتلات اف-35، اف-16 واف-15، وطائرات نقل لوكهيد إتش سي-13 وغيرها.

المصدر: RT+ aviacionline.com