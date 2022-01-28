كوريا الشمالية تنشر صورا من تجارب صاروخية أخيرة وتظهر الزعيم كيم وهو يتفقد مصنع الأسلحة
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نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة صورا لما قالت إنها أحدث تجارب صاروخية أجرتها الدولة هذا الأسبوع ، والتي رصدها جيرانها.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجارب التي أجريت يومي الثلاثاء والخميس كانت على "نظام صواريخ كروز بعيدة المدى" و "صاروخ موجه تكتيكي أرض-أرض". ولم ترد أنباء عن وجود زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الاختبارات، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية خرجت بقصة منفصلة تقول إن كيم زار مصنعا للذخيرة "ينتج نظام الأسلحة الرئيسية".
المصدر: أ.ب.
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