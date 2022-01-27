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بالفيديو.. استقبال الفنانة ماجدة الرومي في مطار العلا السعودي

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بالفيديو.. استقبال الفنانة ماجدة الرومي في مطار العلا السعودي
المصدر: تويتر
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، إلى مطار العلا في السعودية.

ويظهر الفيديو، فرقة موسيقية تعزف الموسيقى وترقص على أنغامها، خلال خروج ماجدة الرومي من مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، في مدينة العلا.

المصدر: BeirutcomMag

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