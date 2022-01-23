مشاهد جديدة لمشاركة جنود إيرانيين في المناورات المشتركة مع الصين وروسيا

شارك جنود إيرانيون في التدريبات البحرية "حزام الأمن البحري 2022" المشتركة مع الجيشين الصيني والروسي في المحيط الهندي.

وأظهرت اللقطات المصورة الجنود وهم يشاركون في التدريبات التي شاركت فيها مروحيات وسفن حربية وقوارب ومعدات عسكرية الأخرى.

ووفقا للبحرية الإيرانية، تهدف مناورات "حزام الأمن البحري 2022" إلى إرساء أمن التجارة البحرية في شمال المحيط الهندي، وزيادة التنسيق وتعزيز العلاقات الوثيقة بين القوات البحرية للدول المشاركة.

المصدر: رابتلي