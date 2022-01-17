آثار انفجارين استهدفا مصرفين في بغداد

تظهر لقطات مصورة حجم الأضرار التي خلّفها انفجاران استهدفا حي الكرادة في بغداد يوم الأحد.

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وأفادت تقارير محلية بوقوع إصابتين جراء الانفجار، أحدهما كان من المارّة والآخر حارس أمني كان يعمل في مصرف في محيط الانفجار.

وتعرض الصور حجم الأضرار، التي لحقت بسيارة ومبنى مصرف جيهان.

وفي تغريدة لها على تويتر، أوضحت خلية الإعلام الأمني لدى الحكومة العراقية أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم"، مشيرة إلى أن الانفجار الأول استهدف مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، فيما استهدف الانفجار الثاني مصرف كردستان في ساحة الواثق.

المصدر: رابتلي