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شاهد.. عملية إنقاذ لرجال جرفت السيول سيارتهم غرب رام الله

فيديوهات

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حصلت آرتي على فيديو يظهر عملية إنقاذ برافعة لمجموعة من الرجال جرفت مياه السيول سيارتهم في وادي نعلين غرب رام الله.

المصدر: RT

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