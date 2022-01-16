شاهد.. عملية إنقاذ لرجال جرفت السيول سيارتهم غرب رام الله
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حصلت آرتي على فيديو يظهر عملية إنقاذ برافعة لمجموعة من الرجال جرفت مياه السيول سيارتهم في وادي نعلين غرب رام الله.
المصدر: RT
حصلت آرتي على فيديو يظهر عملية إنقاذ برافعة لمجموعة من الرجال جرفت مياه السيول سيارتهم في وادي نعلين غرب رام الله.
المصدر: RT
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