مواطنون يتحدون تسونامي في جزيرة تونغا في الهادئ - فيديو
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أظهر فيديو مصور لحظة ضرب موجة تسونامي لجزيرة تونغا عقب ثوران بركان هونغا هاباي تحت سطح البحر، الامر الذي شكل موجة عاتية ضربت سواحل عدد من الجزر بالمنطقة.
ويظهر في الصور رجل يرتدي سترة نجاة وهو يسدد لكمات لشجرة موز، بينما تتدحرج موجة على الخلفية من البحر، وآخرون يهرعون راكضين هربا من الموجة لتغمرهم المياه في النهاية.
وعلى الرغم من التحذيرات بشأن تسونامي إلا أن هذا لم يمنع عددا من السكان المحليين في تصوير ما يحدث على هواتفهم، حتى عندما جرفتهم تدفقات المياه.
المصدر: RT
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