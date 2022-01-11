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مركز المصالحة الروسي يوزع المساعدات في محافظة حلب

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شهدت محافظة حلب السورية عملية لمركز المصالحة الروسي من أجل تسليم المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين والسكان المحليين.

المصدر: RT

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