مركز المصالحة الروسي يوزع المساعدات في محافظة حلب
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شهدت محافظة حلب السورية عملية لمركز المصالحة الروسي من أجل تسليم المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين والسكان المحليين.
المصدر: RT
شهدت محافظة حلب السورية عملية لمركز المصالحة الروسي من أجل تسليم المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين والسكان المحليين.
المصدر: RT
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