الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الميلاد

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عيد الميلاد الأورثوذكسي، في كنيسة "سباس نيروكوتفورني أوبراز" والتي تقع قرب مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

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واستمع الرئيس الروسي إلى الصلاة وكرّم الأيقونة وأشعل الشموع.

وسبق أن أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن بوتين هنأ، اليوم الجمعة، المواطنين الروس وكل المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، واصفا إياه بأحد الأعياد المسيحية المفضلة.

المصدر: وكالات