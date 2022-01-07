بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ، اليوم الجمعة، المواطنين الروس وكل المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، واصفا إياه بأحد الأعياد المسيحية المفضلة.

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وجاء في بين صدر عن الكرملين: "يعتبر عيد الميلاد أحد الأعياد المسيحية الرئيسية والأكثر حبا، وله معنى أخلاقي خاص. فهو يوحد الناس حول المثل والقيم الروحية العالية، ويملأ القلوب بالفرح والآمال المشرقة، ويلهم إنجازات جديدة. وبالطبع، نربط هذا العيد بالتقاليد العائلية الجيدة التي تنتقل من جيل إلى جيل".

وأضاف بوتين أن الكنسية الأرثوذكسية الروسية تسهم بـ "قسط إبداعي ضخم ونكران الذات حقا في الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي والوطني وتعزيز هيكل الأسرة وتربية الشباب".

وتابع: "يتطور تعاونها (الكنيسة) مع مؤسسات الدولة والمنظمات الاجتماعية، ويتحسن الحوار بين الأديان، ويعار اهتمام كبير للعمل الاجتماعي والمبادرات التعليمية والخيرية. ويستحق مثل هذا النشاط المهم والمتعدد الأوجه تقديرا صادقا منا".

المصدر: تاس