روسيا تبدأ نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر إرسال وحدة روسية من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، حيث ستحمي المنشآت الحكومية والعسكرية وتساعد قوات الأمن الكازاخستانية في تحقيق الاستقرار.
وسبق أن أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة للمنظمة إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك.
وبحسب المنظمة، تضم قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
المصدر: وكالات
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