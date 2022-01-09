شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في أوكرانيا
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نشر مكتب المدعي العام في مدينة خاركوف الأوكرانية مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى مكون من 4 طوابق.
وحسب المعلومات الأولية فإن المبنى كان خاليا، وتم تجهيزه للهدم، وأن انهياره جاء بسبب عمليات بناء تجري في حي مجاور.
ولم يؤد انهيار المبنى المفاجئ إلى وقوع أي إصابات.
المصر: وكالات
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