شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في أوكرانيا

نشر مكتب المدعي العام في مدينة خاركوف الأوكرانية مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى مكون من 4 طوابق.

وحسب المعلومات الأولية فإن المبنى كان خاليا، وتم تجهيزه للهدم، وأن انهياره جاء بسبب عمليات بناء تجري في حي مجاور.

ولم يؤد انهيار المبنى المفاجئ إلى وقوع أي إصابات.

المصر: وكالات