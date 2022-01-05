لحظة صد هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد في العراق

نشرت خدمة توزيع المعلومات المرئية للدفاع (DVIDS) مشاهد توثق إحباط هجوم بمسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في العراق ليلة الثلاثاء.

يشار إلى أن طائرتين مسيرتين تم إسقاطهما بواسطة نظام الدفاع الصاروخي المضاد C-RAM ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الحادث.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل وقع يوم الاثنين تزامنا مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أمريكية في مطار بغداد.

المصدر: وكالات