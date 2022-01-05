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شاهد.. احتجاج سائقي سيارات الأجرة في شوارع إسطنبول

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اصطفت طوابير من سيارات الأجرة يصل طولها إلى 7 كيلومترات في شوارع إسطنبول بعد تحديث الحكومة عداد التاكسي برفع أجرة فتحه.

المصدر: وكالات

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