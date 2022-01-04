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"طوارئ طالبان" تنقذ عالقين بالفيضانات في جنوب أفغانستان

فيديوهات

Globallookpress
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نشرت حكومة "طالبان" في أفغانستان عبر "تويتر" مقاطع فيديو تظهر قيام عناصر إدارة الأشغال العامة في ولاية قندهار الجنوبية بعمليات إنقاذ للسكان المحاصرين بفيضانات في المنطقة.

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