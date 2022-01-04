"طوارئ طالبان" تنقذ عالقين بالفيضانات في جنوب أفغانستان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3on
نشرت حكومة "طالبان" في أفغانستان عبر "تويتر" مقاطع فيديو تظهر قيام عناصر إدارة الأشغال العامة في ولاية قندهار الجنوبية بعمليات إنقاذ للسكان المحاصرين بفيضانات في المنطقة.
The Kandahar Public Works Department urgently rescued residents trapped in flood in Tor Nika Manda area of Maiwand district on Sunday. pic.twitter.com/hIsypoIC8H— Al Emarah English (@Alemarahenglish) January 4, 2022
دکندهار ولایت ميوند ولسوالۍ تور نيکه په مانده کې چى کوم خلک او موټر بند پاتي وو، د هوایي ځواکونو له لوري په عاجل ډول وژغورل شول. pic.twitter.com/khb057zbHV— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 3, 2022
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.