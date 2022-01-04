نقل طيور كركي نافقة من بحيرة الحولة الإسرائيلية بعد تفشي إنفلونزا الطيور
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انتشل موظفو سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية يوم الأحد مئات من طيور الكركي النافقة في بحيرة الحولة في شمال إسرائيل وذلك بعد تفشي فيروس أنفلونزا الطيور في المحمية.
وتظهر اللقطات المصورة العمال وهم يرتدون بدلات واقية وينتشلون الطيور النافقة من البحيرة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس H5N1 بين آلاف الطيور التي تستقر في المنطقة خلال فترات الهجرة في فصلي الصيف والربيع.
المصدر: رابتلي
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