بالفيديو.. تدمير كنيسة عمرها 160 عاما في حريق بمنطقة روسية
Sputnik
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احترقت في منطقة أورينبورغ الروسية كنسية مبنية من الخشب يبلغ عمرها 160 عاما.
وقام رجال الإطفاء وقوات الشرطة بإخماد النيران خلال أكثر من 9 ساعات.
وأفادت مصادر محلية بأن الحريق بدأ ينتشر من سقف الهيكل الخشبي وانتقل بسرعة إلى الجدران والداخل.
ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن.
المصدر: Lenta.ru
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