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بالفيديو.. تدمير كنيسة عمرها 160 عاما في حريق بمنطقة روسية

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بالفيديو.. تدمير كنيسة عمرها 160 عاما في حريق بمنطقة روسية
Sputnik
أرشيف
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احترقت في منطقة أورينبورغ الروسية كنسية مبنية من الخشب يبلغ عمرها 160 عاما.

وقام رجال الإطفاء وقوات الشرطة بإخماد النيران خلال أكثر من 9 ساعات.

وأفادت مصادر محلية بأن الحريق بدأ ينتشر من سقف الهيكل الخشبي وانتقل بسرعة إلى الجدران والداخل.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن.

المصدر: Lenta.ru

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