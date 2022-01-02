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الأمطار تتسبب بغرق السيارات وإغلاق طرقات في الكويت

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الأمطار تتسبب بغرق السيارات وإغلاق طرقات في الكويت
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تسببت الأمطار الغزيرة في الكويت بغرق السيارات في منطقة جليب الشيوخ، وإغلاق تقاطع طريق الغزالي، وفق مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية.

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