الأمطار تتسبب بغرق السيارات وإغلاق طرقات في الكويت

تسببت الأمطار الغزيرة في الكويت بغرق السيارات في منطقة جليب الشيوخ، وإغلاق تقاطع طريق الغزالي، وفق مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية.

فيديو / الأمطار تغلق تقاطع طريق الغزالي. pic.twitter.com/Nb3kxlFc5g — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2022

فيديو / غرق السيارات في جليب الشيوخ بسبب الأمطار. pic.twitter.com/GWRzHOlCsU — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2022