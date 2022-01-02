الأمطار تتسبب بغرق السيارات وإغلاق طرقات في الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s39u
تسببت الأمطار الغزيرة في الكويت بغرق السيارات في منطقة جليب الشيوخ، وإغلاق تقاطع طريق الغزالي، وفق مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية.
فيديو / الأمطار تغلق تقاطع طريق الغزالي. pic.twitter.com/Nb3kxlFc5g— المجلس (@Almajlliss) January 2, 2022
فيديو / غرق السيارات في جليب الشيوخ بسبب الأمطار. pic.twitter.com/GWRzHOlCsU— المجلس (@Almajlliss) January 2, 2022
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.