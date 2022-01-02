روسيا.. عاصفة ثلجية تحاصر عشرات السيارات في بشكيريا
Sputnik
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قالت مديرية حالات الطوارئ في جمهورية بشكيريا بوسط روسيا، إن 33 سيارة وشاحنة علقت بسبب الثلوج على طريق للسيارات في المنطقة.
وذكرت المديرية، أنها قامت بتنظيم وإرسال قافلة من الآليات والشاحنات التابعة لها، لمساعدة السائقين المحاصرين بين الثلوج.
وفي أقرب محطة لبيع الوقود، تم تنظيم مخيم مع تدفئة ووجبات ساخنة للسائقين.
المصدر: لينتا رو
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