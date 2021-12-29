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بالفيديو.. معركة صاروخية في بحر البلطيق

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نفذت فرقاطة "سوبرازيتيلني" الروسية إطلاقا صاروخيا قتاليا من منظومة "ريدوت" في بحر البلطيق بنجاح لصد هجوم صاروخي للعدو المفترض

المصدر: إنترفاكس

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