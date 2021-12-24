شرطية تنقذ رضيعا أصيب بالاختناق في مطار بالولايات المتحدة

تظهر لقطات لحظة إنقاذ ضابطة في إدارة أمن النقل الأمريكية رضيعًا في مطار نيويورك الدولي عندما لاحظت والدته أن طفلها البالع من العمر شهرين توقف عن التنفس.

وبفضل اكتسابها لمهارات الإسعاف الأولية ورد الفعل السريع تمكنت الضابطة سيسيليا موراليس من إنقاذ الرضيع باستخدامها مناورة "هيمليك".

المصدر: AP