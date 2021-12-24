مظاهرة نسائية في السودان تنديدا بالاعتداءات الجنسية على المحتجات
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خرجت سودانيات إلى شوارع مدينة أم درمان يوم الأربعاء تنديدا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على المحتجات خلال مظاهرة يوم 19 ديسمبر.
ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تعرضت ما لا يقل عن 13 امرأة وفتاة للاعتداء الجنسي في مظاهرة حاشدة يوم الأحد خارج القصر الرئاسي في الخرطوم.
المصدر: رابتلي
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