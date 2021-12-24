إيران تطلق 17 صاروخا باليستيا خلال مناورات "الرسول الأعظم 17"
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أطلقت القوات الإيرانية 17 صاروخا باليستيا أثناء مناورات "الرسول الأعظم 17" التي تقام في جنوب غرب البلاد قرب الخليج العربي.
واختبرت القوات صواريخ كروز وصواريخ باليستية متقدمة وطائرات مسيرة هجومية خلال ما وُصف بأنها مناورات "رئيسية" يجريها الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: رابتلي
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