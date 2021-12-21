دمار هائل وخروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بعد استهدافه من قبل التحالف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0e5
توقف مطار صنعاء الدولي عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية من بينها تلك التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد استهداف التحالف العربي بقيادة السعودية له بضربات جوية يوم الثلاثاء.
ووفقا لبيان نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن "عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه عسكرياً من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.