دمار هائل وخروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بعد استهدافه من قبل التحالف

توقف مطار صنعاء الدولي عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية من بينها تلك التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد استهداف التحالف العربي بقيادة السعودية له بضربات جوية يوم الثلاثاء.

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ووفقا لبيان نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن "عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه عسكرياً من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".

المصدر: رابتلي