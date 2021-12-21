 
مباشر

دمار هائل وخروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بعد استهدافه من قبل التحالف

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0e5

توقف مطار صنعاء الدولي عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية من بينها تلك التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد استهداف التحالف العربي بقيادة السعودية له بضربات جوية يوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
اليمن.. خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بعد استهداف التحالف العربي له
اليمن.. خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بعد استهداف التحالف العربي له

ووفقا لبيان نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن "عملية عسكرية محدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء بعد استخدامه عسكرياً من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري".

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا