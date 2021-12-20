اليمن.. خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بعد استهداف التحالف العربي له

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالعاصمة اليمنية صنعاء خروج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية بعد استهدافه بشكل مباشر بعدة غارات جوية للتحالف العربي.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن شن "ضربات جوية دقيقة"، ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" الحوثية في المطار.

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وجاءت الضربات بعد أكثر من ساعة من طلب التحالف من وكالات الأمم المتحدة والمدنيين مغادرة المطار على الفور.

ويؤكد التحالف أن الحوثيين حولوا مطار صنعاء إلى قاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على السعودية.

المصدر: RT + "أ ف ب"