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كاميرا تسجل عاصفة رملية قوية في كانساس

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صور شهود عيان في بعض مناطق ولاية كانساس الأمريكية عاصفة رملية وترابية قوية، وأفادت الوكالات ببلوغ قوة الرياح في بعض مناطق الولاية أكثر من 30 مترا في الثانية.

المصدر: أ.ب.

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