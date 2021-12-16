كاميرا تسجل عاصفة رملية قوية في كانساس
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صور شهود عيان في بعض مناطق ولاية كانساس الأمريكية عاصفة رملية وترابية قوية، وأفادت الوكالات ببلوغ قوة الرياح في بعض مناطق الولاية أكثر من 30 مترا في الثانية.
المصدر: أ.ب.
صور شهود عيان في بعض مناطق ولاية كانساس الأمريكية عاصفة رملية وترابية قوية، وأفادت الوكالات ببلوغ قوة الرياح في بعض مناطق الولاية أكثر من 30 مترا في الثانية.
المصدر: أ.ب.
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