كاميرا تسجل عاصفة رملية قوية في كانساس

صور شهود عيان في بعض مناطق ولاية كانساس الأمريكية عاصفة رملية وترابية قوية، وأفادت الوكالات ببلوغ قوة الرياح في بعض مناطق الولاية أكثر من 30 مترا في الثانية.

المصدر: أ.ب.