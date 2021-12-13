بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في موسكو

شهدت العاصمة الروسية الاثنين 13 ديسمبر تساقطا كثيفا للثلوج، وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن عددا كبيرا من المعدات خرجت لإزالة الثلوج من الطرقات وضمان حركة المرور.

وأوصت إدارة المرور سكان موسكو بالامتناع عن استخدام السيارات الخصوصية، نظرا لتوقعات باستمرار تساقط الثلوج يوم الثلاثاء.

المصدر: ريا نوفوستي + RT