 
مباشر

بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في موسكو

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry9e

شهدت العاصمة الروسية الاثنين 13 ديسمبر تساقطا كثيفا للثلوج، وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن عددا كبيرا من المعدات خرجت لإزالة الثلوج من الطرقات وضمان حركة المرور.

وأوصت إدارة المرور سكان موسكو بالامتناع عن استخدام السيارات الخصوصية، نظرا لتوقعات باستمرار تساقط الثلوج يوم الثلاثاء.

المصدر: ريا نوفوستي + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا