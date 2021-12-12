 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا

تفجير قنبلة وزنها نصف طن في البحر الأسود

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxid

فجر موظفو وزارة الطوارئ الروسية قنبلة من طراز FAB-500 تزن نصف طن وتعود لحقبة الحرب العالمية الثانية عبر تفجير متحكم به في بلدة بيشانو بشبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا