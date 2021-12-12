تفجير قنبلة وزنها نصف طن في البحر الأسود
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فجر موظفو وزارة الطوارئ الروسية قنبلة من طراز FAB-500 تزن نصف طن وتعود لحقبة الحرب العالمية الثانية عبر تفجير متحكم به في بلدة بيشانو بشبه جزيرة القرم.
المصدر: وكالات
فجر موظفو وزارة الطوارئ الروسية قنبلة من طراز FAB-500 تزن نصف طن وتعود لحقبة الحرب العالمية الثانية عبر تفجير متحكم به في بلدة بيشانو بشبه جزيرة القرم.
المصدر: وكالات
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