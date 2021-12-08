لقطات جوية ترصد آثار انفجار بركة نفايات كيميائية في غيريسون التركية

تُظهر لقطات جوية المناطق المحيطة بمنجم نيسكو مادن قرب بلدة شبين قره حصار بمحافظة غيريسون التركية بعد انفجار بركة النفايات الكيماوية في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الحاكم المحلي، تسرب نحو 4500 طن من النفايات إلى البيئة المحيطة بعد الانفجار، ووصلت إلى سد كيليتش كايا.

وعقب الانفجار، اتُخذ قرار بتعليق الأنشطة في السد إلى موعد غير محدد.

المصدر: رابتلي