بالفيديو من لا بالما.. الحمم البركانية تجر صخرة ضخمة باتجاه المباني
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أظهر مقطع فيديو صوره علماء في جزيرة لا بالما بالكناري صخرة ضخمة تجرها الحمم البركانية باتجاه المباني.
وظهر هذا الفيديو بعد وصول علماء من جميع أنحاء العالم إلى لا بالما مؤخرا لـ"الاستفادة" من الثوران البركاني لكومبر فيجا الذي لا يظهر أي بوادر للتراجع في أسبوعه العاشر.
المصدر: أ.ب.
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