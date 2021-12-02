بالفيديو.. بعد يومين من وفاة مصممها .. مرسيدس تكشف عن سيارة "مايباخ" جديدة

كشفت شركة "مرسيدس بنتس" خلال معرض بمدينة ميامي الأمريكية عن سيارة جديدة لها مصنوعة في التعاون مع مصمم شركة "لوي فيتون" الشهير فيرجيل أبلوه المتوفي هذا الأسبوع متأثرا بمرض السرطان.

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صمم أبلوه السيارة، والتي يبلغ طولها 6 أمتار تقريبًا، لمرسيدس-مايباخ وهو الخط المتميز لمرسيدس-بنز، ولن تدخل سيارة العرض حيز الإنتاج، حسبما جاء في تقرير "رابتلي".

المصدر: رابتلي