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بالفيديو.. بعد يومين من وفاة مصممها .. مرسيدس تكشف عن سيارة "مايباخ" جديدة

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كشفت شركة "مرسيدس بنتس" خلال معرض بمدينة ميامي الأمريكية عن سيارة جديدة لها مصنوعة في التعاون مع مصمم شركة "لوي فيتون" الشهير فيرجيل أبلوه المتوفي هذا الأسبوع متأثرا بمرض السرطان.

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وفاة مصمم الأزياء الأمريكي فيرجيل أبلوه بعد معركة مع السرطان
وفاة مصمم الأزياء الأمريكي فيرجيل أبلوه بعد معركة مع السرطان

صمم أبلوه السيارة، والتي يبلغ طولها 6 أمتار تقريبًا، لمرسيدس-مايباخ وهو الخط المتميز لمرسيدس-بنز، ولن تدخل سيارة العرض حيز الإنتاج، حسبما جاء في تقرير "رابتلي".

المصدر: رابتلي

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