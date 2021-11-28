القوات البحرية الروسية تهاجم الخطوط الخلفية للعدو في تدريبات
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نفذت قوات البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي هجوما على قوات الخطوط الخلفية لعدو مفترض، وذلك أثناء مناورات في ميدان جورنوستاي في منطقة بريموري.
وشارك فى التدريبات أكثر من 200 عنصر من أفراد الجيش وحوالي 10 وحدات من المعدات التابعة لمشاة البحرية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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